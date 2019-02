Auto sbanda e finisce nel lago d'Iseo, muore 28enne di Sulzano

Una vita spezzata davvero troppo presto, sulle strade del lago d’Iseo: aveva solo 28 anni la vittima del tragico incidente che si è verificato martedì notte, poco prima di 00.30, a Sale Marasino.



Davide Zanni, questo il nome del giovane, ha perso il controllo della sua Fiat 500 nera mentre percorreva via Cesare Battisti, poi una carambola davvero insolita e spaventosa: dopo aver centrato un marciapiede, e forse abbattuto anche un albero, l’utilitaria è piombata nelle gelide acque del lago d’Iseo. Originario di Sulzano, il 28enne si era sposato da poco e viveva in un comune della Bassa Bresciana.

Per il giovane al volante, solo in auto al momento dello schianto, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il corpo ormai senza vita del 28enne è stato recuperato dal Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bologna. Anche la Fiat 500 è stata ripescata dai pompieri ed è stata sequestrata dalla Polizia Stradale che deve ricostruire la dinamica del sinistro.