Tragico schianto sulla Statale, morto 27enne bresciano

E’ morto nella sua Smart, finita improvvisamente contro un camper che viaggiava in senso opposto. Per Davide Leali, 27 anni, residente a Salò, non c’è stato nulla da fare: inutili gli sforzi dei sanitari del 118. Il tragico incidente si è verificato sabato sera in Abruzzo, lungo la Statale 16 in territorio di Martinsicuro.

Nello scontro sono rimasti feriti anche gli occupanti del camper, marito e moglie residenti in Puglia: sono stati trasportati all’ospedale Mazzini di Teramo, ma le loro condizioni non sono gravi.

L' impatto tra i due veicoli è stato tremendo e la Smart del 27enne bresciano è stata ridotta a un groviglio di Lamiere. Al vaglio dei carabinieri la dinamica. Stando alle prime informazioni trapelate, i due mezzi si sono scontrati frontalmente su un tratto rettilineo della Statale: uno dei due avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia. Dopo lo schianto la Smart si sarebbe più volte ribaltata. Per Davide non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo per i gravi traumi riportati.