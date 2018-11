Terribile incidente, muore in ospedale: giovane padre lascia moglie e figlia

Di lui rimangono tanti ricordi, le fotografie in cui era sempre sorridente, circondato dai suoi animali, le dediche alla compagna Tania e alla piccola Emma, la loro figlioletta che compirà quattro anni proprio il giorno di Natale. Non ce l'ha fatta Dario Capitanio, morto a soli 29 anni a causa di un terribile incidente stradale, sull'autostrada A4.

Martedì mattina è rimasto coinvolto nel tamponamento di tre mezzi pesanti, quasi al bivio con la Tangenziale Est, tra Milano e Monza in territorio di Brugherio: è rimasto schiacciato dal peso delle lamiere, rianimato sul posto e trasferito d'urgenza in ospedale, in condizioni disperate. Troppo gravi le ferite riportate: ha resistito solo poche ore, e poi si è dovuto arrendere.

Con moglie e figlia abitava a Valle Rossa, piccola frazione di Cene sulle montagne bergamasche, non lontano dal lago di Endine: era il titolare dell'azienda agricola Capitanio, una tradizione di famiglia che è stata “passata” di generazione in generazione, fondata ancora dal nonno. Molto conosciuto anche in Valcamonica, amava il suo lavoro: un'attività in cui ci metteva impegno e passione.

Nonostante le fatiche che spesso gli provocava: già nell'agosto del 2010 era rimasto coinvolto in un grave incidente, sulla Statale 39 che da Edolo porta all'Aprica. Aveva solo 21 anni, vittima di uno schianto frontale con un Tir mentre era a bordo di un furgone per il trasporto degli animali. Rimase a lungo costretto su una sedia a rotelle, per le fratture riportate: poi si riprese, ed era tornato più allegro di prima. Fino al triste, tristissimo epilogo di poche ore fa.