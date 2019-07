Scoppia un pneumatico, furgone si ribalta sulla Statale: code chilometriche

Traffico impazzito giovedì mattina lungo la Strada Statale 42, a causa di un incidente che ha visto coinvolto un furgone. Quando mancavano pochi minuti alle 11, il mezzo si è ribaltato in mezzo alla carreggiata all'altezza dell'uscita di Darfo, pare a causa dello scoppio di un pneumatico.

Fortunatamente, il conducente - un 46enne - non è rimasto ferito, ma pesantissime sono state le ripercussioni sul traffico, letteralmente impazzito. La corsia in direzione del lago d'Iseo è rimasta bloccata per oltre un'ora e sono state segnalate code di diversi chilometri. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i carabinieri di Breno, che hanno ricostruito l'accaduto e gestendo il traffico.