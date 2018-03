Maxi schianto sulla Statale: 6 feriti, strada chiusa per ore

Una carambola spaventosa che poteva avere tragiche conseguenze. Il bilancio dell'incidente, che si è verificato nel pomeriggio di domenica a Darfo Boario Terme, è pesante: 5 auto coinvolte, 6 persone ferite e la Statale 42 chiusa per ore.

Una dinamica davvero spaventosa e una tragedia, per fortuna, solo sfiorata. L'allarme è scattato poco prima delle 14: sul posto il 112 ha inviato tre ambulanze in codice rosso e da Bergamo si è alzato in volo l'elisoccorso. A destare maggiore preoccupazione, fin dagli istanti successivi allo schianto, sono state le condizioni di una 37enne.

La donna, di origine ucraina, è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e ricoverata d'urgenza: avrebbe riportato un forte trauma addominale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Contusioni e fratture non di grave entità per le altre 5 persone rimaste ferite, tra cui una bambina di 13 anni.

L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Stradale di Iseo intervenuta sul posto, per i rilievi, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco. Stando a una prima ricostruzione, a innescare la carambola sarebbe stata una Fiat Punto che avrebbe improvvisamente sterzato, invadendo l'opposta corsia di marcia, finendo così per scontrarsi frontalmente con una Opel Zafira.

Una manovra improvvisa fatta per evitare una Volkswagen Passat, con a bordo una famiglia di Parma, che era ferma all'altezza dello svincolo di Darfo, a causa di un'avaria. Nello schianto sono rimaste coinvolte anche una Giulietta e una Bmw, sulla quale viaggiava la giovane donna poi trasportata in eliambulanza all'ospedale di Bergamo.

Per consentire le operazioni di soccorso la Statale è stata chiusa al traffico per tre ore: pesanti le ripercussioni sul traffico.