Brutta caduta in bicicletta, grave giovane ciclista

Grave incidente a Darfo Boario Terme nella prima serata di sabato. Un ciclista di 45 anni è stato trovato riverso sull'asfalto di via Scura da un passante. L’allarme è scattato attorno alle 20.30.

Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l’elisoccorso. Il personale del 118 ha intubato e sedato l'uomo sul posto e lo ha trasportato con l'elicottero all’ospedale Civile di Brescia, viste le sue condizioni molto critiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri di Breno, il 45enne non sarebbe stato investito da un’auto, come temuto in un primo momento, ma sarebbe stato vittima di una rovinosa caduta, forse causata da un malore.