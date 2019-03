Spaventosa carambola in pieno centro: auto si ribalta dopo lo schianto

Spaventoso incidente nel tardo pomeriggio di martedì a Darfo Boario Terme, in pieno centro: per cause ancora da chiarire, un'Audi ha improvvisamente sbandato, schiantadosi contro due auto prima di finire ruote all'aria in mezzo alla carreggiata.

Tutto è accaduto poco dopo le 18, lungo via Giacomo Cappellini: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un'ambulanza e un'automedica. Tanta paura, ma lievi le conseguenze per le tre persone coinvolte: solo per la donna al volante dell'Audi - una 37enne di Gianico- si è reso necessario il ricovero in ospedale, a Esine. Per lei comunque nulla di grave.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: la strada è rimasta bloccata per ore e si sono creati parecchi ingorghi. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale di Iseo, che si è occupata di effettuare i rilievi di rito e di gestire la viabilità.