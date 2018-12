Terribile frontale tra un'auto e un pullman: un ferito grave e traffico in tilt

Un uomo di 40 anni ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia e traffico in tilt: è il bilancio dell'incidente frontale avvenuto nella tarda mattinata di domenica a Darfo Boario Terme, lungo la strada Statale 42. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Breno, intorno alle 12, un'auto e un pullman si sono scontrati frontalmente.

Un impatto piuttosto violento, avvenuto poco prima dello svincolo di Boario. La superstrada che porta al Tonale in un primo momento è stata chiusa (per consentire i soccorsi) e lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Attualmente si viaggia a senso unico alternato.

Stando alle prime informazioni trapelate, ad avere la peggio è stato il 40enne che era al volante della macchina (una Volvo) che avrebbe improvvisamente sbandato finendo contro il bus sul quale viaggiava un gruppo di turisti stranieri. Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia. Sul posto oltre all'elisoccorso sono intervenute un'ambulanza, un'auto medica, e una squadra dei Vigili del Fuoco.