Drammatico schianto auto-moto di fronte al supermercato, muore centauro

Via San Martino, Angone di Darfo Boario Terme. Questo il teatro dell’ultima tragedia della strada nella quale ha perso la vita un motociclista. Il drammatico incidente attorno alle 18 di giovedì. Per cause ancora da chiarire una Fiat Panda e una moto di grossa cilindrata, che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrate all'altezza del supermecato MD.

Un impatto violento e devastante. Ad avere la peggio il motociclista, un 51enne di Piancogno: è stato sbalzato dalla sella ed è volato sull'asfalto, riportando gravissimi traumi. Sul posto si sono precipitate le ambulanze di camunia soccorso: i sanitari hanno provato a lungo a rianimare l'uomo (G.A. le iniziali), ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Lievi lesioni invece per la coppia - una 53enne e un 57enne- che viaggiava sulla Fiata Panda: l'auto ha finito la sua corsa contro i pali che delimitano il parcheggio. Entrambi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi trasportati all'ospedale di Esine per le cure del caso. Alla Polizia Locale e ai carabinieri di Darfo il compito di effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dello scontro, e le eventuali responsabilità.