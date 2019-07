Un colpo di sonno prima dello schianto frontale: coinvolti sette ragazzi

Un colpo di sonno al volante, l'auto che invade l'opposta corsia e si schianta contro un'altra macchina. Attimi di paura e una tragedia davvero sfiorata nella notte tra sabato e domenica a Darfo Boario Terme.

Tutto è accaduto poco dopo le 3.15 lungo la Statale 42: un'auto con a bordo diversi ragazzi ha improvvisamente sbandato, pare a causa di un colpo di sonno del conducente, sconfinando sull'opposta corsia di marcia proprio mentre sopraggiungeva un'altra vettura. Inevitabile lo schianto frontale: l'altro automobilista non ha avuto il tempo di spostarsi sulla destra ed evitare l'impatto.

Ben sette le persone coinvolte, tutte giovanissime: il più piccolo ha solo 16 anni, 19 ne ha il più grande. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze, ma per fortuna nessuno dei ragazzi ha rimediato lesioni e traumi tali da richiedere il trasporto e il ricovero in ospedale. Nessuna conseguenza per il traffico, visto che lo schianto si è verificato in piena notte. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme.