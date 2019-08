Auto sbanda e si schianta nella notte: due ragazze in ospedale

Notte da dimenticare per due ragazze di 18 e 19 anni. Mentre viaggiavano lungo via San Martino a Darfo Boario Terme, la loro auto ha improvvisamente sbandato, finendo per schiantarsi all'altezza del supermercato LD quando mancavano pochi minuti all'una.

Per i soccorsi sono state inviate in codice giallo due ambulanze. Le giovani non hanno riportato lesioni gravi, ma sono comunque state portate all'ospedale di Esine per essere medicate (il ricovero è avvenuto circa un'ora dopo l'incidente).

Ancora non si conosce l'esatta dinamica di quanto avvenuto, sulla quale stanno lavorando i carabinieri di Breno, intervenuti sul posto con una pattuglia. Pare comunque che nessun altro veicolo sia stato coinvolto.