Terrificante schianto frontale: 4 feriti, 2 sono in gravi condizioni

Bruttissimo incidente stradale a Darfo sulla ex Statale 42, attorno alle 15.30 di domenica. Per cause ancora in corso d’accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente in prossimità dello svincolo del centro commerciale Adamello. Un impatto terribile: veicoli completamente distrutti e quattro feriti, due dei quali in gravi condizioni.

Coinvolte nello schianto una Citroen C1, con a bordo due ragazzi di 19 e 16 anni residenti ad Erbanno, e un Nissan Qashqai guidato da un 44enne di Sale Marasino (al suo fianco una donna di 34 anni).

Ad avere la peggio sono stati i conducenti, trasportati al Civile e alla Poliambulanza in elicottero (due gli aeromobili giunti sul posto da Brescia e Bergamo) e poi ricoverati in prognosi riservata. Gli altri due feriti sono stati portati all’ospedale di Esine, con escoriazioni e fratture ma non in pericolo di vita.