Auto sbanda e si schianta contro un palo della luce: uomo in gravi condizioni

Un uomo di 87 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia, a seguito di un bruttissimo incidente avvenuto alle 22 di mercoledì a Darfo Boario Terme.

Per cause ancora in corso d’accertamento, l’anziano signore ha perso il controllo della sua Hyundai Getz finendo per schiantarsi contro un palo della luce.

Le sue condizioni sono apparse molto critiche fin dai primi istanti: sul posto è stata fatta intervenire l’eliambulanza in codice rosso, che ha poi trasportato d’urgenza il ferito nel nosocomio cittadino.