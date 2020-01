Al volante ubriaco, il suo Suv sbanda e vola sul sottopasso pedonale

Ubriaco al volante, perde il controllo del suo Suv Bmw e finisce sospeso sopra un sottopassaggio pedonale: è successo sabato mattina verso le 6.20 a Darfo, all'incrocio tra Corso Italia e l'ex Statale 294 che sale verso la Val di Scalve.

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno pedone e, quasi per miracolo, anche il conducente del mezzo è rimasto illeso. I carabinieri della stazione di Piancogno l'hanno sottoposto all'alcol test, a cui è risultato positivo, e gli hanno ritirato la patente. Per rimuovere il Suv è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco.