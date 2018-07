Schianto fatale dopo il sorpasso: ragazzo di 29 anni muore in moto

Un'altra domenica di sangue sulle strade bresciane. Non è riuscito a “rientrare” dopo il sorpasso, ha perso il controllo della moto forse anche per un'avaria: gli accertamenti sono in corso. La vittima del terribile incidente di Poncarale, sulla Ss45bis, è il 29enne Daniele Cameletti di Castelletto di Leno, che in quel momento stava viaggiando in direzione Brescia.

Uno schianto violentissimo contro il guard-rail laterale: la ruota della sua moto si è incastrata sotto le protezioni e lui è stato scaraventato rovinosamente sull'asfalto. Un impatto fatale, che non gli ha lasciato scampo: Cameletti è morto sul colpo.

E' stato subito soccorso dai residenti della piccola corte di Via Galileo Galilei che hanno assistito direttamente alla scena. L'allarme è stato lanciato intorno alle 17, in pochi minuti sul posto sono arrivate l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca.