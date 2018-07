Terribile schianto al primo giorno di vacanza: prof del liceo muore in autostrada

Avevano appena lasciato il lago di Garda per dirigersi verso il Trentino: era il loro primo giorno di vacanza. Ma che si è tramutato in tragedia, lungo l'autostrada A22 a metà tra i caselli di Affi (provincia di Verona) e Ala (provincia di Trento): un violentissimo tamponamento con un camion è costato la vita alla 58enne Cristina Marconi, insegnante al liceo Belfiore di Mantova. E' ancora vivo, ed è fuori pericolo, il marito Giorgio Signoretti.

Un impatto violentissimo: il furgone su cui stavano viaggiando, un vecchio Volkswagen, avrebbe centrato in pieno un camion per cause ancora in corso di accertamento. Forse una distrazione, un malfunzionamento dei frani, la visuale offuscata dalla luce del sole: sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Stradale.

Lo schianto mercoledì pomeriggio intorno alle 15: il caravan della Volkswagen si è ridotto a un groviglio di lamiere. Per liberare Marconi e Signoretti si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati da Bardolino e Verona, che hanno dovuto lavorare in un groviglio di lamiere.

Quando la donna è stata liberata, era già chiaro fosse in condizioni gravissime, disperate. E' stata rianimata e intubata sul posto, poi trasferita d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove è morta poco più tardi. Sopravviverà invece il marito, attualmente ricoverato in ospedale a Rovereto. Illeso il conducente del camion.

Cristina Marconi era insegnante d'inglese al liceo: professori e dirigenti, alunni e genitori si stringono al cordoglio della famiglia e del merito per la sua prematura scomparsa. Erano entrambi molto conosciuti, a Mantova e non solo: anche Signoretti è insegnante, e pure musicista jazz.