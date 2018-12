Schianto tra auto sulla Provinciale, donna estratta dalle lamiere: è grave

Una 58enne residente nel Cremonese è stata ricoverata in gravi condizioni al Civile di Brescia, in seguito a un brutto incidente stradale. La donna (V.S. le iniziali) era al volante di una Fiat 500 che è stata colpita in pieno da una Nissan Almera, finendo poi la sua corsa contro il guardrail.



Dopo il violento schianto, la 58enne è rimasta intrappolata tra le lamiere dell'utilitaria: liberata dai Vigili del Fuoco, è stata trasferita in eliambulanza nel nosocomio cittadino e ricoverata d'urgenza. Le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì lungo la Provinciale 87, in territorio di Cingia, comune della provincia di Cremona. Stando a una prima ricostruzione, la 500 stava attraversando la Provinciale per immettersi in una via laterale quando è stata colpita in pieno dalla Nissan Almera guidata da un 57enne di origini albanesi. Anche le condizioni dell'uomo sarebbero critiche: è stato ricoverato all'ospedale di Cremona in codice rosso.