Auto travolta da un tir, a bordo marito e moglie: morta la donna

Prima lo schianto, terribile, contro un camion poi il 'volo' nel fossato che costeggia la carreggiata. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo alla giovane donna che viaggiava, in compagnia del marito, a bordo dell'auto. Per Amantia Sula, 35 anni, moglie di un ufficiale dei carabinieri, il maggiore Claudio de Leporini, non c'è stato nulla da fare.

Il tragico incidente nella mattinata di mercoledì a Gazzo Pieve San Giacomo, nel cremonese: il Suv sul quale viaggiava la coppia, un Bmw, è stato travolto da un camion Scania, condotto da un 54enne bresciano, all'incrocio tra la via Postumia e la provinciale per Cicognolo. Un urto tremendo a seguito del quale l'auto è precipitata nel fossato.