Auto si schianta contro il muro di una casa: padre e figliolette in ospedale

Una domenica pomeriggio davvero da dimenticare per una famiglia di casa nella Bassa Bresciana, vittima di un incidente stradale da brividi. Per un uomo di 39anni e le sue figliolette la giornata si è infatti conclusa nei nosocomi della città: l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada, finendo la corsa contro il muro di un’abitazione di Cossirano.

Tutto è accaduto attorno alle 17.30, lungo via Umberto I, la strada che attraversa il centro abitato della frazione di Trenzano. Un lieve malore o una distrazione del conducente, oppure un guasto: al momento, ci sono solo ipotesi tra le cause dell’improvvisa sbandata al vaglio dei Carabinieri: l’auto è andata dritta in curva e si è schiantata contro il muro di una delle tante case che si affacciano sulla via.

Immediati i soccorsi: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti quattro ambulanze. Un grosso spavento, ma fortunatamente né il 39enne, né le figliolette - rispettivamente di 9 e 11 anni - hanno rimediato gravi ferite: dopo le prime cure sono stati trasferiti al Civile e alla Poliambulanza di Brescia per le cure e gli accertamenti del caso.