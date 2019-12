Auto si schianta nel fosso: donna estratta dalle lamiere

Per cause ancora da chiarire, un'auto si è ribaltata ed è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. L'incidente sabato mattina, poco prima delle 9, lungo la Provinciale 16 in località Bargnano di Corzano.

Inizialmente per l'automobilista si è temuto i peggio: il 112 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco di Orzinuovi.

La donna al volante, una 40enne, era rimasta intrappolata tra le lamiere: una volta estratta, è stata affidata alle cure dei medici del 118.

Per lei pare nulla di grave: è stata trasportata all'ospedale di Chiari e ricoverata in codice verde. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della stradale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito.