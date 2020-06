Si schianta contro un muretto: sbalzato dalla moto, finisce nel torrente

Perde il controllo della moto, si schianta contro un muretto e poi viene ‘catapultato’ in un torrente. Questa, a grandi linee, la paurosa sequenza dell'incidente avvenuto domenica mattina a Corteno Golgi, lungo la Statale 39. In sella alla due ruote c'era un 54enne, le cui condizioni sarebbero critiche.

L’allarme è scattato poco dopo le 12.15 e sul posto si sono precipitate un’ambulanza, l’elisoccorso e una squadra dei Vigili del Fuoco. Il motociclista avrebbe riportato numerosi traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Dopo i primi soccorsi, è stato trasferito in eliambulanza e ricoverato, in codice rosso, all'ospedale di Sondrio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Breno, che oltre ad occuparsi dei rilievi, stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito allo schianto. Stando a una primissima ricostruzione, il 54enne avrebbe fatto tutto da solo: avrebbe perso il controllo della due ruote durante un sorpasso, finendo per schiantarsi contro un muretto. Sbalzato dalla sella, è precipitato per diversi metri, cadendo nel letto del torrente Ogliolo che scorre a fianco della Statale.