Pauroso schianto nella notte: ragazzino di 16 anni grave in ospedale

Sono gravi, purtroppo, le condizioni del ragazzino di 16 anni protagonista suo malgrado del brutto incidente di martedì sera a Timoline, frazione di Corte Franca. Poco dopo le 22.30, lungo Via Roma, in sella al suo scooter si è schiantato con un'automobile, guidata da una donna di 64 anni, che viaggiava sulla stessa strada.

La dinamica è ancora poco chiara: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Iseo. Al momento si sa soltanto che la 64enne alla guida dell'auto è rimasta praticamente illesa, mentre il 16enne ha riportato gravi traumi. E' stato ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia, trasferito in ospedale in elicottero: è in prognosi riservata.

Sul posto, oltre all'elisoccorso decollato da Brescia, anche l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa. Allo schianto potrebbero aver assistito alcuni testimoni: l'incidente si è verificato non lontano da un bar e da un ristorante, oltre che al distributore di benzina.