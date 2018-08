Schianto tra scooter e bici, un ragazzino e un bambino volano sull'asfalto

Uno scontro all'incrocio, due ragazzini sbalzati dalle rispettive selle, poi il volo sull'asfalto. L'incidente tra piazza San Giovanni Bosco e via Dante Alighieri, in pieno centro a Corte Franca. Tutto è accaduto mercoledì pomeriggio, attorno alle 18.20.

Sul posto sono giunte due ambulanze da Adro e Sarnico ed è intervenuta anche un'automedica. Per i due minorenni coinvolti, il 17enne alla guida dello scooter e l'11enne che viaggiava in sella alla sua bici, tanto spavento e qualche trauma per fortuna non di grave entità.

Dopo le prime cure prestate sul posto, l'11enne è stato trasportato al Civile di Brescia per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e ricoverato in codice giallo. Più lievi le ferite riportate dal 17enne, che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Iseo in codice verde. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri di Erbusco, intervenuti per le rilevazioni di rito e per la direzione del traffico.