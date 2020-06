Schianto in scooter, Simone è in Rianimazione: tutto il paese fa il tifo per lui

Si è schiantato contro la fiancata di un’automobile mentre rincasava da Iseo in sella al suo scooter, dopo aver trascorso la serata in compagnia degli amici che ora fanno tutti il tifo per lui. Sarebbero molto gravi le condizioni di Simone, 16enne di Corte Franca vittima in un bruttissimo incidente avvenuto martedì sera a Timoline.

Sbalzato dalla sella, è atterrato rovinosamente sull’asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito al Civile di Brescia in eliambulanza. Sta lottando in un letto del reparto di seconda rianimazione e la prognosi resta riservata. Dall’ospedale arriva un segnale positivo: le sue condizioni, seppur gravi, sarebbero stabili.

La dinamica dell’incidente, avvenuto a un chilometro dalla casa dove il 16enne vive con la famiglia, è al vaglio della Polizia Stradale di Iseo che si è occupata dei rilievi. Potrebbe esserci una mancata precedenza all’origine dello schianto: lo scooter su cui viaggiava il ragazzino procedeva lungo via Roma, mentre l’auto - guidata da una 64enne di Collebeato - proveniva da una strada laterale. La donna al volante, che rincasava dopo una cena a casa da alcuni parenti, non avrebbe visto lo scooter che ha finito la sua corsa contro la fiancata. Un impatto violento, purtroppo. Le condizioni del 16enne sono subito apparse critiche. Dopo la corsa in ospedale, il ricovero in rianimazione: ora tutta Corte Franca prega per lui.