Terribile schianto in moto, ragazzo bresciano lotta tra la vita e la morte

E’ stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri, procurandosi varie fratture, alcune gravi, e pure un forte trauma alla testa: le sue condizioni sono gravissime, ricoverato in fin di vita in ospedale. Tutto il paese di Sulzano fa il tifo per lui, familiari e amici: si chiama Pietro Crotti, 21 anni, il ragazzo vittima del terribile incidente di domenica mattina a Corte Franca, sulla Provinciale proprio di fronte al Number One.

Era in sella alla sua moto da cross Husqvarna quando ha centrato in pieno una Kia che stava svoltando a sinistra, per entrare nel parcheggio di un bar. Sulla dinamica dell’accaduto indaga la Polizia Stradale. Pare che la moto di Crotti viaggiasse a gran velocità: in ogni caso, la Kia non avrebbe rispettato la precedenza. Ma le valutazioni sono in corso, a cura della Polstrada.

Gravissimo il centauro, sotto shock il conducente

Sta di fatto che la moto di Crotti ha centrato in pieno la Kia in manovra, e il giovane centauro è stato sbalzato con violenza sull’asfalto. Sono rimasti lievemente feriti, ma solo medicati sul posto da un’ambulanza della Croce Rossa, i due uomini di 43 e 47 anni a bordo del Suv.

Il giovane invece è stato ricoverato in ospedale, in codice rosso, in elicottero. I soccorritori l’hanno trovato a terra, privo di sensi, in un bagno di sangue. Sotto shock anche il conducente della Kia, che se l’è visto arrivare addosso e non ha potuto fare niente per evitarlo. A margine dell’incidente, in paese tornano le polemiche sulla pericolosità di quel tratto di strada.