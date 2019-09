Auto fa strage di paletti e piomba sul marciapiede: donna soccorsa dall'eliambulanza

Una donna in gravi condizioni e traffico nel caos. È questo il primo bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 13.30 di martedì a Costorio di Concesio, lungo la ex Statale 345 che collega la città alla Valtrompia.

Stando alle prime informazioni trapelate, un fuoristrada Range Rover avrebbe improvvisamente sbandato, piombando sul marciapiede dopo aver abbattuto le barriere che lo separano dalla carreggiata.

L'allarme è scattato in codice rosso: per i soccorsi sono state inviate un'ambulanza e l'elisoccorso, che è atterrato in un parco pubblico poco distante dal luogo dello schianto.

La donna al volante del fuoristrada avrebbe rimediato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, c'è la polizia locale di Concesio. Segnalate lunghe code in direzione della città.