Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: è grave

Spaventoso incidente nel primo pomeriggio di domenica a Concesio, lungo via Europa. Stando alle prime informazioni trapelate, una Peugeot fuori controllo ha improvvisamente sbandato: prima ha urtato il cordolo della strada poi si è schiantata contro un palo della luce.

Un impatto tremendo - l'auto è andata completamente distrutta - avvenuto poco prima delle 14, in direzione Brescia, all'altezza del bar Marilù. Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica a sirene spiegate, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco.

Il giovane uomo al volante, un 32enne, è stato estratto dalle lamiere e poi ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia: avrebbe riportato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.