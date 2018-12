Schianto auto-scooter all'incrocio: uomo in gravi condizioni

Un 48enne di Castrezzato è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, a causa dei gravi traumi rimediati in un incidente stradale avvenuto a Comezzano- Cizzago. L'uomo stava percorrendo via Rudiana, in sella al suo scooter Booster: si è scontrato con una Smart che proveniva da via Abba.

Tutto è accaduto venerdì sera, attorno alle 18.30. Dopo l'impatto con l'auto, il 48enne è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse critiche fin dagli istanti successivi allo schianto: dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari di Trenzano e Orzinuovi, arrivati a bordo di un'ambulanza e un'auto medica, è stato trasferito d'urgenza al Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Nessuna conseguenza invece per l'uomo al volante della Smart, che ha dovuto attendere al freddo l'arrivo della polizia stradale. La pattuglia chiamata ad effettuare rilievi, a causa della grave carenza di personale, sarebbe arrivata sul posto un'ora dopo lo schianto. Nel frattempo, a gestire il traffico del pericoloso incrocio già teatro di diversi incidenti, ci ha pensato un volontario del soccorso.