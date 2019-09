Travolti da un'auto mentre rincasano in bici: gravi due bambini

Investiti da un’auto mentre pedalavano lungo le strade del loro paese, Comezzano - Cizzago, a bordo delle loro fedeli biciclette. È quanto accaduto a due bimbi di 10 anni, nel pomeriggio di martedì. Verso le 18, i due amici stavano facendo ritorno a casa, dopo aver passato diverse ore da un conoscente: mentre percorrevano via Piamarta sono stati travolti da un’auto che arrivava da via Matteoti.

Dopo l’impatto con la macchina, sono entrambi caduti sull’asfalto, riportando gravi traumi. Uno di loro avrebbe battuto la testa, mentre l’altro avrebbe rimediato serie ferite al volto e fratture agli arti inferiori. Non avrebbero mai perso conoscenza, ma la paura è stata davvero tanta.

I soccorsi

Allertati i soccorsi, sono giunte tre ambulanze, un’automedica e pure due eliambulanze, partire da Milano e Sondrio. L’incidente è avvenuto in una zona residenziale del comune della Bassa e molte persone si sono riversate in strada dopo l’accaduto. Anche i genitori dei due bimbi sono stati avvisati immediatamente e sono giunti sul posto mentre i sanitari prestavano le prime cure ai due piccoli.

Ricoverati d'urgenza

Entrambi sono stati trasferiti d’urgenza, a bordo dell’elisoccorso, al Civile di Brescia e al Papa Giovanni di Bergamo. L’allarme sarebbe rientrato dopo il ricovero: non si teme per la loro vita.

Alla Polizia Stradale il compito di ricostruire quanto accaduto all’incrocio tra via Piamarta e via Matteoti e accertare le responsabilità. Insieme ai due bimbi feriti c’era un altro amico, anche lui in bicicletta: fortunatamente non è rimasto coinvolto nello schianto contro l’auto sui cui viaggiava una coppia del paese.