Una sbandata improvvisa, poi l'auto si ribalta: paura per una ragazza di 20 anni

Non sembrano essere stati coinvolti altri veicoli, nell'incidente che ha visto protagonista una ragazza di 20 anni a Comezzano-Cizzago.

Verso le 19 di sabato sera, la giovane ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava lungo via Castrezzato, una stretta strada di campagna che presenta una serie di curve non molto marcate, finendo per ribaltarsi a un centinaio di metri dalla cascina Frati.

Per i soccorsi è stata inviata sul posto un'ambulanza. La giovane è stata poi portata all'ospedale Mellino Mellini di Chiari, dov'è stata ricoverata in codice giallo poco prima delle 20: serie le lesioni riportate, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I rilievi del sinistro sono stati raccolti dagli agenti della Stradale.