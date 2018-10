Schianto in rotonda, auto si ribalta: tra i feriti anche due bambini

Grave incidente giovedì sera a Cologne: per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate mentre affrontavano una rotatoria della Statale 573. Nello schianto, avvenuto a poca distanza dalla farmacia e dal centro sportivo, sono rimaste coinvolte 4 persone: due donne di 40 e 54 anni e due bimbi di 8 e 9 anni.

L'allarme è scattato poco prima delle 19.30: sul posto sono giunte tre ambulanze a sirene spiegate e una squadra dei Vigili del Fuoco. Dopo l'impatto, una delle due auto coinvolte - una Peugeot 107 e una Lancia Y - si è infatti ribaltata, e si è quindi reso necessario l'intervento dei pompieri.

Ferite sia per le conducenti delle utilitaria che per i piccoli passeggeri. A destare maggiore preoccupazione, negli istanti successivi allo schianto, sono state proprio le condizioni dei due minori: il più grande, che viaggiava sull'auto italiana finita ruote all'aria, è stato trasportato in codice rosso al Civile di Brescia, l'altro in giallo Chiari.

L'allarme è rientrato dopo il ricovero in ospedale: nessuno dei due bambini sarebbe in gravi condizioni. Lievi traumi per le due donne al volante: entrambe sono state medicate nei nosocomi della zona e se la sarebbero cavata con una prognosi di pochi giorni.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, che è al vaglio della stradale di Darfo Boario Terme, intervenuta per raccogliere i rilievi di legge.