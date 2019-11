Guida senza aver mai preso la patente, travolge una donna e scappa

Travolta da un’auto nel parcheggio di un supermercato, è rovinosamente caduta a terra, battendo la testa. Il conducente dell’auto che l’ha investita si è invece dileguato, senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio, nel piazzale del Leader Price di Cologne.

La vittima, una 64enne del paese, è ancora ricoverata all’ospedale di Chiari e sarà pure sottoposta a un intervento chirurgico, a causa delle numerose fratture e del trauma cranico riportato.

Il ‘pirata’ è stato individuato in tempi brevi dalla Polizia Locale del Montorfano: decisivi sono stati i filmati delle telecamere delle attività commerciali presenti nella zona. Si tratta di un 58enne: si era messo al volante della Volkswagen Golf del figlio senza però aver mai conseguito la patente di guida. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per fuga, omissione di soccorso e lesioni. Non solo: dovrà pagare una multa da 5mila euro.