Auto 'impazzita' si ribalta in mezzo alla strada: ragazzo in ospedale

Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto, poi finita ruote all'aria in mezzo alla strada. Protagonista dello pauroso incidente un 20enne della zona.

Tutto è accaduto a Collio poco dopo le 7.30 di giovedì mattina, lungo la Provinciale 345: la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e una squadra dei Vigili del Fuoco di Gardone. Fortunatamente, il giovane al volante è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo: dopo le prime cure prestate dai volontari di Valtrompia Soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Gardone.

Per lui lesioni serie: è stato ricoverato in codice giallo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale, che si è occupata dei rilievi di rito. Una cosa è certa: il 20enne ha fatto tutto da solo.