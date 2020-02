Auto esce di strada e piomba nel fiume: donna soccorsa dall’eliambulanza

Una sbandata improvvisa, l’auto che esce di strada e ruzzola per la scarpata per poi piombare nel fiume. Se l’è vista veramente brutta la donna al volante dell’utilitaria che, verso le 13 di mercoledì, si è schiantata nel fiume Mella, a Collio. Per lei si è davvero temuto il peggio e per lunghi interminabili minuti.

Scattato l’allarme, sul posto - la provinciale che collega Collio al Maniva - sono sopraggiunti i vigili del fuoco e due ambulanze, oltre all’elisoccorso decollato dal Civile.

L’auto si è ribaltata nel fiume, finendo la sua corsa ruote all’aria: fortunatamente in un punto dove il livello dell’acqua è di pochi centimetri. La donna al volante, una 51enne, è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco, e poi soccorsa dai sanitari del 118: era in stato di shock, ma le sue condizioni non sono apparse critiche. Dopo le prime cure è stata trasferita, a bordo dell’elisoccorso, all’ospedale di Ome e ricoverata in un rassicurante codice giallo.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Gardone Val Trompia. Pesanti i disagi per il traffico: la Provinciale 345 è stata a lungo chiusa al traffico e si sono inevitabilmente create code di alcuni chilometri. La situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio di mercoledì.