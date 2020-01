Incidente in tangenziale, traffico nel caos: coda lunga 2 chilometri

Inizio di settimana da dimenticare in Tangenziale Sud a Brescia, dove, verso le 8 di lunedì mattina, lunghe code si sono formate in direzione del Lago di Garda, nel tratto compreso tra lo svincolo per la Tangenziale Ovest e il distributore Eni prima del cavalcavia di via Codignole.

I disagi al traffico sono stati causati da un incidente stradale, ma non dovrebbero esserci feriti gravi. Sul posto è stata inviata in codice giallo un'ambulanza, supportata da una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e da pattuglie della Stradale e della Polizia di Stato. A venti minuti dell'incidente, la coda ha raggiunto una lunghezza di circa due chilometri.