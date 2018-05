Schianto tra camion, uno si ribalta: autostrada chiusa e lunghe code

Mattinata di passione lungo l'autostrada A21: il tratto compreso tra i caselli di Cremona e Pontevico, in direzione Brescia, è chiuso da alcune ore a causa di un incidente. Stando alle prime informazioni trapelate, due camion si sarebbero scontrati poco prima dell'alba di lunedì. Dopo l'impatto uno dei due articolati si sarebbe ribaltato lungo la carreggiata.

Tutto è accaduto poco prima delle 5 di lunedì mattina, sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i Vigili del Fuoco. L'impatto sarebbe stato piuttosto violento, ma, per fortuna, non si registrano feriti: entrambi gli autisti sono sarebbero stati medicati sul posto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Traffico nel caos: come detto, il tratto di autostrada è stato chiuso per consentire le operazioni di messa insicurezza del manto stradale e il recupero dei mezzi. Per chi viaggia verso Brescia, uscita obbligatoria a Cremona. Code di oltre sei chilometri si sono formate prima del casello, rallentamenti e disagi si registrano anche sulle strade secondarie.