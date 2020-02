Bisarca brucia in strada, auto nuove distrutte: caos traffico e code chilometriche

Mancavano dieci minuti alle 17 di ieri, 13 febbraio, quando i vigili del fuoco hanno cominciato a domare un incendio divampato lungo l'autostrada A4, direzione Venezia, in territorio di Sommacampagna: ad andare a fuoco è stata una bisarca. Secondo quanto appurato dai pompieri, il rogo ha coinvolto il rimorchio del mezzo ed ha distrutto quattro delle otto automobili trasportate. L'autista del mezzo è riuscito a mettersi in salvo, dopo aver fermato il tir sulla corsia di emergenza.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con tre mezzi e nove uomini, che sono riusciti a spegnere l'incendio utilizzando anche liquido schiumogeno. Nella fase iniziale dell'intervento, durato circa 20 minuti, il tratto autostradale tra Sommacampagna e Verona Sud è stato chiuso al traffico per permettere ai pompieri di domare le fiamme. Successivamente sono state aperte due corsie per far defluire il traffico, mentre la zona veniva messa in sicurezza e proseguivano le verifiche del caso. La temporanea chiusura, comunque, ha creato lunghe, che hanno raggiunto la lunghezza anche di sei chilometri.



Fonte: Veronasera.it