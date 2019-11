Luciano Lenza non ce l’ha fatta, è morto all’ospedale Civile

Non ce l’ha fatta Luciano Lenza, l’85enne travolto da un’auto nel centro di Coccaglio, nel tardo pomeriggio di sabato. È spirato all’’ospedale Civile di Brescia, dov’era stato ricoverato d’urgenza. Il sottile filo di speranza a cui erano aggrappati i familiari si è spezzato per sempre domenica mattina: il cuore dell’uomo si è fermato in un letto del reparto di Rianimazione.

Il tragico incidente attorno alle 18.30, mentre attraversava la Provinciale 11, a pochi metri dalla piazza centrale del paese: il pensionato era stato prima caricato sul cofano di una Mercedes Classe A, guidata da una donna, e poi scaraventato sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse disperate fin da subito. Rianimato sul posto dai sanitari del 118, era arrivato nel nosocomio cittadino in condizioni disperate.