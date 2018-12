Travolta da un'auto sulle strisce, scaraventata a metri di distanza: è grave

Una donna di 78 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la via principale di Coccaglio, sulle strisce pedonali. Dopo il violento impatto l'anziana è stata scaraventata a metri di distanza, rimediando gravi traumi e ferite. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto che sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'auto medica in codice rosso, mentre da Bergamo si è alzato in volo l'elisoccorso.

Il grave incidente martedì mattina, poco prima delle 8, lungo via Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla piazza centrale del paese. La 78enne di Coccaglio era appena uscita di casa per fare delle commissioni: stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata colpita in pieno da un'auto, guidata da un 29enne, che viaggiava verso Rovato. L'automobilista non avrebbe proprio visto l'anziana che era già a metà della carreggiata quando è stata travolta.

Un impatto violentissimo

L'ha centrata in pieno, scaraventandola a diversi metri di distanza. Sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti che hanno immediatamente dato l'allarme: una volta stabilizzata, l'anziana è stata accompagnata in ambulanza fino al campo sportivo del paese, dov'è atterrata l'eliambulanza che l'ha poi trasportata, in codice rosso, all'ospedale Civile di Brescia.

Sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Locale. Anche il conducente dell'auto, seppure illeso dal punto di vista fisico, è stato soccorso dai sanitari a causa del forte shock.