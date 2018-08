Follia in un parcheggio: litiga con un ciclista, poi lo investe con l'auto

Una banale lite, scoppiata per questioni legate alla viabilità, è degenerata in una brutale aggressione. L'episodio nel pomeriggio di martedì, in un parcheggio di via Negri, a Coccaglio. Protagonisti un ciclista e un automobilista 29enne.

Le scintille tra i due sarebbero nate, appunto, per una manovra sbagliata. Una discussione come tante, degenerata quando l'automobilista ha acceso il motore della sua Fiat 500 e ha travolto l'uomo in sella alla bici. Questa la prima ricostruzione della vicenda effettuata dalla Polizia Locale del consorzio di Montorfano.

Sono stati proprio gli agenti a trovare il ciclista riverso sull'asfalto, in gravi condizioni. L'uomo è stato trasportato in ospedale, a Chiari: non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato seri traumi e la prognosi è di 90 giorni.

Guai seri per l'automobilista, che è stato rintracciato e denunciato per fuga, omissione di soccorso e lesioni colpose. Non solo: al 29enne è stata ovviamente sospesa la patente e sequestrata l'auto.