Pirata della strada travolge mamma col passeggino: il bimbo è gravissimo

Gravissimo incidente stradale a Coccaglio, martedì mattina: un’auto ha travolto una donna che stava attraversando via Achille Grandi, sulle strisce pedonali, con il suo bimbo di appena 2 anni nel passeggino. Ad avere la peggio è stato proprio il piccolo: dopo l’impatto è stato sbalzato sull’asfalto, rimediando gravi traumi.

Il (o la) conducente dell’auto non si è nemmeno fermato per sincerarsi delle condizioni di mamma e bambino: sarebbe fuggito a gran velocità senza allertare i soccorsi. L’allarme è scattato verso le 8.30: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti due ambulanze e l’elisoccorso, partito da Brescia. A chiamare il 112 sarebbero stati alcuni passanti che per primi hanno aiutato la donna, che non avrebbe rimediato ferite, e il suo bimbo.

Dopo le prime cure, il piccolo - di origine indiana- è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e ricoverato in codice rosso. Stando alle prime informazioni trapelate, le sue condizioni sarebbero molto critiche.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Chiari che stanno passando al setaccio le telecamere della zona per rintracciare il conducente dell’auto che ha colpito in pieno il passeggino sbalzando il piccolo in terra.