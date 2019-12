Travolto sulle strisce pedonali: il piccolo Ishaan è ancora in coma

Il piccolo Ishaan sembra stare un po' meglio, ma è ancora in coma: è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. E' lui la vittima inconsapevole dell'incidente di martedì mattina a Coccaglio: è stato travolto e scaraventato a diversi metri di distanza mentre era nel passeggino, e la mamma stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La giovane alla guida dell'auto non si è fermata: è stata rintracciata dalla Polizia Locale, arrestata e poi liberata dal giudice.

Ishaan Singh ha soltanto 2 anni: le ultime indiscrezioni racconterebbero di una situazione in lieve miglioramento. Non appena sarà rientrato il suo ematoma cranico, il piccolo verrà risvegliato: attualmente è mantenuto in coma farmacologico per motivi precauzionali. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti, tra cui una Tac.

I genitori e la sorellina al suo capezzale

Al suo capezzale ci sono i giovani genitori: il padre Mandeep, 38 anni, e la madre Sandeep, 31. Proprio lei ha assistito impotente alla scena: in pochi attimi si è vista portare via il suo bambino, strappato via dalla violenza dell'urto con un'automobile di passaggio.

Quella mattina c'era anche la piccola Ishemn, la sorella maggiore di Ishaan, 4 anni: insieme alla mamma e al fratellino stavano andando alla scuola materna. Non si è fatta niente, per fortuna, così come non si è fatta niente la madre. Ora non resta altro che sperare.