Tragedia nella notte: scooter travolto da un'auto, 23enne muore sul colpo

Tragedia nella notte sul lago d'Iseo: un ragazzo di appena 23 anni è morto sul colpo a seguito di un terribile schianto, travolto e morto sul colpo mentre si trovava a bordo di uno scooterone T-Max insieme alla fidanzata 22enne, rimasta gravemente ferita e attualmente ricoverata al Civile di Brescia.



++ AGGIORNAMENTO ++

Morto in scooter a 23 anni:

addio al giovane Nicolò

A travolgerli poco prima delle 00.15 un'auto guidata da una donna di 49 anni. Tutto è successo sul lungolago di Clusane d'Iseo, in Via Risorgimento.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Stradale di Iseo. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze e l'automedica, oltre all'elisoccorso decollato da Brescia che ha portato con sé la ragazza di 22 anni che era in sella al T-Max, ricoverata in codice rosso.

Sono probabilmente finite in ospedale – in ogni caso, in condizioni meno gravi – anche le due donne a bordo dell'auto. Oltre alla 49enne alla guida anche la giovane figlia, una ragazza di 17 anni. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale.