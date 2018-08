Sbandata improvvisa, auto si schianta contro un Tir: muore ex assessore

Una sbandata improvvisa, l'auto ormai fuori controllo che viaggia oltre la carreggiata, la motrice di un Tir Scania che arriva proprio in quel momento, in direzione opposta: poi l'impatto violentissimo, la fine della carambola contro il guard-rail. E' questa la cronaca dell'incidente purtroppo mortale di giovedì pomeriggio a San Paolo, sulla SpIX in direzione di Quinzano d'Oglio.

La vittima dello schianto è il 56enne Claudio Maggi, ex assessore proprio a Quinzano e candidato anche alle ultime elezioni amministrative. Non è morto sul colpo: quando i soccorritori lo hanno trovato era già in arresto cardiaco, ma è stato rianimato e trasferito in ospedale in elicottero, al Civile di Brescia.

Troppo gravi le ferite riportate: ha resistito solo pochi minuti prima di chiudere gli occhi per sempre. Sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri: non si esclude che ci sia stato un malore all'origine dell'improvvisa sbandata.