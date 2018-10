Il tragico destino di Claudia, morta a 26 anni a fianco del ragazzo che amava

Lui al volante della Mercedes, lei al suo fianco. Proprio come nelle tante foto postate sui loro profili Facebook. Di loro rimangono quegli scatti che li ritraggono innamorati, spensierati e sorridenti. Claudia Martin è morta insieme al ragazzo che amava, Mihai Mariutei, e con il quale aveva deciso di condividere la casa e la vita.

Una vita spezzata troppo presto, aveva solo 26 anni, in una notte di ottobre. È morta sul colpo insieme al fidanzato 34enne, nel terribile incidente stradale, avvenuto mercoledì notte, poco dopo le 1 sulla Provinciale 668 in territorio di Montichiari. La coppia viaggiava in direzione Ghedi, stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme.

Mihai Mariutei, operaio in un'azienda di Verolanuova era alla guida dalla Mercedes, e ha perso il controllo: forse per un malore, forse per la forte velocità. Pochi attimi e l'auto è uscita di strada, finendo per ribaltarsi in un canale. I soccorritori li hanno trovati incastrati in un groviglio di lamiere, in un metro e mezzo d'acqua e recuperare i loro corpi non è stato semplice.

Claudia non aveva con sé i documenti ed è stata identificata solo successivamente: sono stati i suoi amici a confermarne l'identità. Ha vissuto a lungo a Verolanuova, da qualche tempo invece si era trasferita con Mihai a Ghedi. Per qualche tempo aveva lavorato in città: ha fatto la cameriera al ristorante pizzeria iDon di Sant'Eufemia.

Oltre agli amici la piangono i genitori, mamma Daniela e papà Daniel, e il fratello Dani. La salma è stata restituita ai famigliari, che hanno potuto organizzare i funerali. L'ultimo saluto sarà celebrato in Romania, terra d'origine della giovane donna: il feretro lascerà la camera mortuaria dell'ospedale di Montichiari sabato mattina.