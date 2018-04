Auto sbanda di colpo, poi lo schianto frontale: grave una donna

Pauroso incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì a Cividate Camuno, lungo la Provinciale 345, l'ex Statale delle Tre Valli. Davvero una tragedia sfiorata: per cause ancora da chiarire, un 62enne al volante di una Bmw avrebbe improvvisamente sbandato, attraversando la carreggiata e provocando uno schianto frontale nell'opposto senso di marcia.

Un impatto violentissimo, come testimoniano le due auto praticamente distrutte nello schianto. Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Due le auto coinvolte, e tre i feriti, tutti trasportati in ospedale.

Ad avere la peggio la donna al volante della Fiat Punto che suo malgrado si è trovata di fronte l'auto tedesca e non ha potuto far nulla per evitarla. Nello schianto avrebbe riportato gravi traumi: l'automobilista, una 52enne residente in Valle Camonica, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Esine e poi ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 62enne camuno alla guida della Bmw, così come il passeggero 25enne, è stato medicato sul posto e poi trasferito nel nosocomio di Esine per accertamenti. Per loro pare comunque nulla di grave.

Lo schianto attorno alle 13. Non pochi i disagi al traffico: la strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso, per rimuovere le auto incidentate e per rimettere in sicurezza la carreggiata.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale dell'unione antichi borghi della Valle Camonica. La causa dell'incidente, come detto, non è ancora stata chiarita: potrebbe essersi trattato di un malore, di un colpo di sonno, oppure di una distrazione.