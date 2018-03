Caos in tangenziale per due cinghiali, uno si schianta contro un'auto

Due cinghiali nel traffico mattutino della tangenziale. Probabilmente spinti dalla fame, i due grossi mammiferi hanno scavalcato le recinzioni per fare irruzione sulla carreggiata, percorrendo parecchi metri e seminando il caos tra gli automobilisti.

È successo giovedì lungo la Corda Molle, tra Borgosatollo e Montirone. Inevitabile lo stupore, ma anche lo spavento provocato dall'insolita incursione. Schivarli non è stato semplice: un malcapitato automobilista ha finito per centrare in pieno uno dei due esemplari.

L'impatto ha danneggiato pesantemente il veicolo, ma non ha avuto gravi conseguenze per l'automobilista. Nulla da fare, invece, per il cinghiale. Inevitabili i disagi per il traffico e la formazione di lunghe colonne di auto. Per evitare altri incidenti sul posto è intervenuta la Polizia Provinciale: agli agenti il compito di rintracciare e fermare anche l'altro cinghiale che, a quanto pare, si aggirerebbe ancora nella zona della Corda Molle.