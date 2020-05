Terribile schianto frontale, auto distrutte e 3 feriti: uno è grave al Civile

Terribile schianto frontale tra due auto in prossimità del cimitero di Lonato, lungo via Mancino. Nell'incidente, avvenuto verso le 19 di sabato sera, sono rimasti feriti una 46enne e la figlia 12enne, che viaggiavano a bordo di una Subaru Forester, e un 47enne di Padenghe al volante di una Dacia Sandero: quest'ultimo è in gravi condizioni ed è stato portato d'urgenza al Civile di Brescia con l'elisoccorso.

Stando a una prima ricostruzione, pare che sia stato il 47enne ad invadere l'opposta corsia di marcia mentre procedeva verso Lonato. In quel momento sopraggiungeva la Subaru diretta verso il lago: l'impatto è stato inevitabile e devastante, entrambe le auto sono andate distrutte. Anche la mamma e la sua figlioletta, residenti a Castiglione delle Stiviere, sono rimaste ferite e soccorse da due ambulanze in codice giallo, infine ricoverate nel nosocomio di Desenzano.