La disperazione per mamma Anna: stava tornando a casa dai suoi figli

Stava probabilmente tornando a casa dopo una serata di lavoro la 43enne Anna Piccininni, la donna (e madre di tre figli) morta nel terribile incidente stradale di martedì notte, lungo la Ss45bis in territorio di Bagnolo Mella, e in direzione Manerbio. La donna faceva la guardia giurata: ha perso il controllo della sua Opel Mokka ed è finita per schiantarsi contro un terrapieno in cemento sul ciglio della carreggiata.

Un impatto violentissimo, e fatale: l'auto si è ribaltata come lanciata da un trampolino, e ha concluso la sua folle carambola sull'asfalto, più e più volte. Per lei purtroppo non c'è stato niente da fare: a dare l'allarme per primo un automobilista di passaggio, ma quando i medici sono arrivati sul posto, Anna era già morta.