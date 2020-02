Tragico incidente: auto travolge una bicicletta, ciclista muore sul colpo

Lago di Garda. Un tragico incidente si è consumato nella mattinata di mercoledì. Secondo le prime informazioni trapelate, un ciclista di 69 anni (Z.G. le iniziali) è stato travolto da un'auto intorno alle 9.30 a Calmasino, frazione di Bardolino, lungo strada Villa.

In suo soccorso il 118 ha inviato sul posto ambulanza ed elicottero, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per raccogliere rilievi e testimonianze.

Fonte: Veronasera.it